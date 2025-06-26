الامارات | الجزيرة ينافس سبارتاك ورد ستار على الجناح الأيسر بالو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة دخل في منافسة قوية على ضم اللاعب ثيرنو بالو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحة أن الأسبوع المقبل سيشهد قراراً حاسماً بشأن مستقبل الجناح الدولي.

وقالت صحيفة «إي بي سيتس» النمساوية، إن الجزيرة ينافس ناديي سبارتاك موسكو الروسي ورد ستار بلغراد الصربي على كسب خدمات اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً.

وأضافت: «بالو يلعب في صفوف وولفسبرغر النمساوي، الذي جدد عقده حتى 2027، بعدما أصبح من أهم العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق خلال الموسم الماضي».

وتابعت: «لعب الجناح الأيسر مع النادي النمساوي 37 مباراة في موسم 2024-2025، حيث أحرز 13 هدفاً، ولعب ثماني تمريرات حاسمة، وأسهم في فوز الفريق بلقب كأس النمسا».

في المقابل، شارك اللاعب المولود في ساحل العاج، للمرة الأولى مع منتخب النمسا لمدة 45 دقيقة أمام سان مارينو 10 يونيو الجاري، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بينما تم استدعاؤه للمرة الأولى في مباراة ودية أمام صربيا في السادس من أبريل 2024، لكنه لم يشارك في اللقاء.

ونشأ بالو في فريق الناشئين بنادي إس في إف لينز النمساوي، ثم انتقل إلى نادي لاسك النمساوي في الفئة العمرية نفسها، ليجذب أنظار باير ليفركوزن الألماني، وانضم بعد ذلك إلى فريق تحت 17 سنة في نادي كولن الألماني.

أما الخطوة الأبرز فكانت انتقاله إلى فريق تحت 18 سنة في تشيلسي الإنجليزي، حيث تدرج في فرق الناشئين مع «البلوز» حتى وصل إلى فريق تحت 23 سنة، بينما انتقل على سبيل الإعارة إلى رابيد فيينا النمساوي في موسم 2021-2022، قبل أن يرحل بعد نهاية الموسم نفسه بشكل نهائي إلى وولفسبرغر النمساوي في صفقة انتقال حر.

وأسهم تألق ثيرنو بالو في الموسم الماضي في ارتفاع قيمته السوقية لأعلى معدلاتها في 6 يونيو الجاري إلى 5 ملايين يورو، بعدما كانت قد وصلت إلى ثلاثة ملايين، في 17 ديسمبر 2024، ولعب الجناح الأيسر في جميع منتخبات المراحل السنية بالنمسا، قبل أن يصبح أبرز الأسماء المنضمة إلى المنتخب الأول من جانب المدرب الألماني رالف رانغنيك.