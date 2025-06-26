الامارات | برشلونة مهتم بالتعاقد مع راشفورد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو برشلونة الإسباني مهتماً بضم المهاجم الإنجليزي، ماركورس راشفورد، من مانشستر يونايتد، رغم توجهه لحسم التعاقد مع الجناح الدولي نيكو وليامس من منافسه المحلي أتلتيك بلباو في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب وسائل الإعلام، وكان راشفورد من أهداف برشلونة ومدربه الألماني هانزي فليك خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه عجز عن إتمام الصفقة بسبب القيود المالية المرتبطة بعدم تجاوز سقف الرواتب.

وسيحاول النادي الكاتالوني الآن تحقيق رغبته بضم ابن الـ27 عاماً، الذي أمضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معاراً من يونايتد إلى أستون فيلا، لأنه بات خارج حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم.