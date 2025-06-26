شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني وأوكا هدافا شباب اليد قبل مواجهة البرتغال فى ربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، لمواجهة قوية أمام نظيره البرتغالي في السابعة والنصف غدا الخميس في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في بولندا.

ويعد الثنائي محمد عبد الغني ومحمد عماد "أوكا" هدافا أحفاد الفراعنة حتى الآن برصيد 18 هدفا لكل منهما، قبل مواجهة ربع النهائي غدا.

وخسر منتخب شباب اليد أمام نظيره الألماني بنتيجة 29-25 في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلى دور الثمانية في ظل الفوز على سويسرا، وتعادل إسبانيا مع ألمانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.