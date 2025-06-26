شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تختتم فجر اليوم الخميس، منافسات دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 يونيو الجارى.



وجاءت مباريات المصريين في الجولة الثالثة كالتالي: وجاءت مباريات المصريين في الجولة الثالثة كالتالي: - فيروز أبو الخير والأمريكية أوليفيا ويفر - مصطفى عسل ويوسف سليمان

- كريم عبد الجواد والنيوزيلندي بول كول

وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:

مجموعتي الرجال:

ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.

ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.

مجموعتي السيدات:

ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.

ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.