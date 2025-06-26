شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يشترط تسليم أورواق الكشف الطبي قبل تسجيل اللاعبين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة تسليم أوراق الكشف الطبي لكل لاعب للتسجيل في الموسم الجديد 2025-2026 ، في جميع الأعمار السنية المختلفة .

ومن المقرر أن يتم فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتفيد الضوابط الجديدة بإتحاد الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية، بعدم الإعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين علي صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.