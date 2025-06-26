كارلوس ساينس الأب يتخلى عن فكرة الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أعلن الإسباني كارلوس ساينس، بطل العالم للراليات مرتين، الأربعاء أنه لن يترشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، مما يمهد الطريق لإعادة انتخاب الإماراتي محمد بن سليم.

وكان ساينس، والد سائق وليامس في سباقات الفورمولا واحد كارلوس ساينس جونيور، أعلن الشهر الماضي أنه يفكر في الترشح لمنصب رئيس الهيئة الإدارية لرياضة السيارات.

وكتب ساينس، البالغ من العمر 63 عاما، في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي: "قررت أخيرا عدم الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات في انتخابات هذا العام".

وأضاف "لقد بذلت جهدا كبيرا خلال الأشهر الماضية لفهم الوضع في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بعمق، والمتطلبات والتعقيدات التي تصاحب هذا المشروع المهم".

وتابع "بعد تفكير عميق، توصلت إلى أن الظروف الحالية ليست مثالية لتمهيد الطريق لترشحي".

وقال ساينس، الفائز أربع مرات برالي دكار، إنه لا يريد أن تتأثر استعداداته لسباق العام المقبل بالترشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات.