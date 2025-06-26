شكرا لقرائتكم خبر عن زد يعلن صفقة التعاقد مع أحمد عاطف خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يعلن نادي زد عن صفقة التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت السابق خلال ساعات، بعدما نجح في التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ناديه السابق.

وانتظم أحمد عاطف في تدريبات زد تحت قيادة محمد شوقي تحضيرا للموسم الجديد، منذ يوم الأحد الماضي، حيث يعد الوحيد من الصفقات الجديدة الذي ينتظم في تدريبات فريقه الجماعية.

أنهى مسئولو نادى زد الاتفاق مع أومارا كيتا ظهير أيسر منتخب سيراليون للشباب، من أجل تدعيم صفوف ألفريق فى الموسم الجديد، وسد العجز فى الجبهة اليسرى بناء على رؤية الجهاز الفنى ومسئولى النادي.

ومن المقرر أن ينضم كيتا إلى زد خلال الأسبوع المقبل، على أن ينتظم فى التدريبات تحت قيادة محمد شوقى المدير ألفنى الجديد للفريق.

وبدأ فريق زد تدريباته الجماعية استعدادا للموسم الجديد من يوم الأحد الماضى ، حيث يخوض ألفريق تدريباته اليومية على ملعب دريم، من أجل التحضير بقوة للموسم الجديد.

على جانب آخر، استقر محمد سمير لاعب فريق زد على إعتزال كرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي، والانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد شوقي، بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق فى الموسم القادم.

وتولى محمد سمير منصب المدرب المساعد فى جهاز محمد شوقى بنادى زد، بعد قرار اعتزال الكرة وتولى منصب جديد فى النادي.