شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الكوكي يقود المران الأول للمصري استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قاد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المران الأول للفريق البورسعيدي في بداية فترة إعداده للموسم الجديد، والمقامة على الملعب الملحق بأحد الأكاديميات ببورفؤاد.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كل من :

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًأ فنيًا

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا

محمود جابر، مديرًا إداريا.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مرحلة الإعداد للموسم الجديد، اليوم الأربعاء، بأحد الأكاديميات الخاصة ببور فؤاد، تحت إشراف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

جدير بالذكر أن الكوكي والبالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس، وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين.



التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري (1)



التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري (2)