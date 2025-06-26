شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر وعبد الله السعيد خارج قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت القائمة الأولى التى يستعد الزمالك لإرسالها إلى اتحاد الكرة استعداد للموسم الجديد، عدم ادراج اسم عبد الله السعيد و عمر جابر لاعبا الفريق، وكذلك حمزة المثلوثى

وكشف مصدر بالزمالك فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القائمة تضم اللاعبين الذين تستمر عقودهم مع الفريق بينما من ينتهى عقده لم يتم ادراج اسمه بالقائمة الأولى.

وأضاف المصدر ‘ن عبدالله السعيد ينتهى. عقده بنهاية الموسم، وفيما يخص عمر جابر فاقده انتهى بنهاية الموسم ورغم انه جدد للفريق الا أن اسمه لم يتم ادراجه على أن يتم ادراج اسم اللاعبان فى القائمة الثانية.

وانفرد الخليج 365 بنشر القائمة الأولى لموسم 2025- 2026 لفريق نادى الزمالك لكرة القدم.

محمد حسين عواد موسى

حسام عبد المجيد عبد السلام عبد المجيد

أحمد حمدى حسين أحمد

مصطفى محمود حسن عوض

نبيل عماد على المهدى

ناصر منسى دسوقى أحمد

محمود عبد الرازق حسن

مصطفى شلبى محمد على

أحمد محمد أبو الفتوح محمد

محمد صبحى محمد دعدر

محمد محمد شحاتة

سيف فاروق فؤاد جعفر

ناصر ماهر عبد الحميد

مهاب ياسر السعيد

محمد عاطف عثمان عبد الحميد

محمود حمدی محمود حموده

حسام أشرف محمود العجمي

أحمد عبد الرحيم حلمى

أحمد محمود أحمد

حازم أسامة على

محمود أشرف فاروق حجاج

محمود جهاد محمد جمعة

أحمد حسام محمد صلاح الدین

سید محمد عبد الله

سيف الدين بن عصام الجزيري

أحمد بن على الجفالي

صلاح مصدق كربوب

عمر فرج