شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب اتحاد الكرة برفض توثيق عقود نادي النجوم لإنهاء فوضى التعاقدات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا طلب نادي النجوم بتوثيق مجموعة من العقود المبرمة مع عدد من اللاعبين والأندية الأخرى، بدعوى مرور ثلاث سنوات على توقيعها دون تسجيل رسمي.

ويأتي القرار في إطار سياسة جديدة يتبناها اتحاد الكرة، تضع مبادئ الحوكمة والشفافية في مقدمة أولوياته، وتستهدف تصحيح المسار الإداري والقانوني داخل المنظومة الكروية المصرية.

ويُعد هذا الرفض بمثابة رسالة واضحة بأن الاتحاد لن يعترف بعد اليوم بأي عقود قديمة لم تُسجل في وقتها القانوني، مهما كانت طبيعتها أو أطرافها، في خطوة تهدف إلى محاربة فوضى التلاعب بالعقود، وضمان حقوق كافة الأطراف وفقاً للوائح المحلية والدولية.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تزايدًا ملحوظًا في النزاعات الناتجة عن عدم احترام العقود بين الأندية واللاعبين، الأمر الذي تسبب في تصعيد عدد من القضايا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية، وأدى إلى فرض غرامات وعقوبات على بعض الأندية المصرية.

ومن خلال هذا النهج الجديد، يسعى اتحاد الكرة إلى فرض الانضباط التعاقدي، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، بما يرسّخ الاستقرار في سوق انتقالات اللاعبين ويعزز ثقة المستثمرين واللاعبين في المنظومة الكروية المحلية.

خطاب اتحاد الكرة برفض توثيق عقود نادي النجوم