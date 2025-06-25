شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى خارج قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تاكيدا لما نشره الخليج 365 خلال الأيام الماضية عن استقرار الزمالك على عدم استمرار التونسى حمزة المثلوثى مع الفريق بالموسم الجديد، لم يدرج الزمالك اسم المثلوثى فى القائمة الأولى المقرر إرسالها لاتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

وخلت القائمة التى قام نادى الزمالك بالتأمين من خلالها على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم من اسم المثلوثى.

وقام الزمالك بالتأمين على لاعبيه بقيمة 8.400 مليون جنيه بوثيقة الحوادث الشخصية لدى إحدى شركات التأمين الوطنية للعام 2025-2026.

وانفرد الخليج 365 بنشر القائمة الأولى لموسم 2025- 2026 لفريق نادى الزمالك لكرة القدم.

محمد حسين عواد موسى

حسام عبد المجيد عبد السلام عبد المجيد

أحمد حمدى حسين أحمد

مصطفى محمود حسن عوض

نبيل عماد على المهدى

ناصر منسى دسوقى أحمد

محمود عبد الرازق حسن

مصطفى شلبى محمد على

أحمد محمد أبو الفتوح محمد

محمد صبحى محمد دعدر

محمد محمد شحاتة

سيف فاروق فؤاد جعفر

ناصر ماهر عبد الحميد

مهاب ياسر السعيد

محمد عاطف عثمان عبد الحميد

محمود حمدی محمود حموده

حسام أشرف محمود العجمي

أحمد عبد الرحيم حلمى

أحمد محمود أحمد

حازم أسامة على

محمود أشرف فاروق حجاج

محمود جهاد محمد جمعة

أحمد حسام محمد صلاح الدین

سید محمد عبد الله

سيف الدين بن عصام الجزيري

أحمد بن على الجفالي

صلاح مصدق كربوب

عمر مهند مصطفى فرج