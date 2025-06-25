شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الزمالك يقيد الفلسطينى عمر فرج فى القائمة الأولى للفريق والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو نادى الزمالك بإدراج اسم الفلسطينى عمر فرج لاعب الفريق والمعار إلى ديجرفروس السويدى، ضمن القائمة الأولى للأبيض بالموسم الجديد والمقرر إرسالها لاتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

ويرتبط عمر فرج بعقد مع الزمالك ممتد 3 مواسم قادمة، وتمت اعارته إلى ديجرفروس السويدى خلال يناير الماضى، وكان استقر على خروج اللاعب للإعارة مرة أخرى بالموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لإفساح مكان في القائمة للاعبين الأجانب المقرر التعاقد معهم في الصيف، حيث دخل الزمالك في مفاوضات مع أكثر من لاعب لضمه إلى الفريق في الميركاتو الصيفى.

وتعاقد نادي الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم فى الانتقالات الصيفية الماضية، ثم تقرر خروجه للإعارة فى انتقالات الشتاء الماضية لفريق ديجرفورس السويدى، على أن تتم إعارته مرة أخرى بعد العودة من السويد