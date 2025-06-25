شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يفاضل بين عروض قطرية وإماراتية للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل حسين الشحات لاعب الأهلي بين أكثر من عرض خارجي للموافقة على أحدهما تمهيدا للرحيل عن القلعة الحمراء، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المشاركة الأساسية رفقة الفريق الأحمر.

وتلقى حسين الشحات عرضا من نادي الوصل الإماراتي، وآخر من نادي قطري، ويبحث قبول أحد العرضين، لاسيما بعد ترحيب مسئولي القلعة برحيل اللاعب في الصيف الجاري.

وارتفعت أسهم رحيل الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات لاعبي الأهلي في مغادرة قلعة الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم الحاجة إلى جهودهما في الموسم المقبل، لاسيما مع تراجع مستواهما بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لإداء الفريق في البطولة العالمية خاصة وإنها كانت أول إرتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.