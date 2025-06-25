شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يجتمع بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي اجتماعًا بلاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي وكذا أعضاء الجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

حضر الاجتماع مجلس إدارة النادي ممثلًا في نائبي الرئيس رجب عبد القادر، والحسيني أبو قمر، المشرف العام على الفريق محمد موسى وأعضاء المجلس، ياسر سالم، عماد البرشة، محمد الفقي، أحمد الطحان وكذلك إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومحسن شتا مستشار المجلس للشئون الإدارية.

وخلال الاجتماع ، هنأ كامل أبو علي التونسي نبيل الكوكي بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدا أن مجلس المصري ومن وراءه جماهير بورسعيد العظيمة تضع ثقتها الكاملة في الجهاز الفني الجديد لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب ، مشيرًا أن المجلس لن يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق خلال المرحلة القادمة ، مطالبًا اللاعبين بالتعبير عن إمكانياتهم وخبراتهم الكبيرة ، مشيرًا أن إقامة الفريق لمعسكره المغلق ببورسعيد جاء بعد توفير كافة سبل الراحة من أجل تقديم موسم يليق بالتاريخ الكبير للقلعة الخضراء.

فيما أعرب نبيل الكوكي عن سعادته الغامرة بالاستقبال الحافل الذي وجده منذ وصوله إلى بورسعيد مساء أمس ، مؤكدًا أن هذه الحفاوة والاهتمام البالغ يضعه في تحدي جديد يأمل أن ينتهي بقيادة الفريق للمنافسة على البطولات ، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على التعبير عن أنفسهم وتقديم مستوى يليق بامكانياتهم الفنية والبدنية خلال الفترة القادمة.



تجمع لاعبي المصري



رئيس المصري يصافح اللاعبين



كريم بامبو



لاعبو المصري في بداية المعسكر



مجلس المصري مع اللاعبين