شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

أعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري تشكيل جهاز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2025_2026 ، و ذلك عقب الاجتماع الذى عقده محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي مع أحمد سامى المدير الفنى بحضور إسماعيل محمد و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة و محمد عمر رئيس لجنة الكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الذى تم أعتماده و المقدم من أحمد سامى على النحو التالى:

أحمد سامى مدير فني

احمد سعيد أوكا مدرب

صلاح أمين مدرب

حسن نصر مدرب حراس مرمي

حمد ايمن هلال محلل أداء

و من المقرر تحديد و اختيار المعد البدني و كذلك الجهاز الإداري والطبى لاحقا عقب تحديدهم و اختيارهم من قبل أحمد سامى المدير الفني.

وحدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 - 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.