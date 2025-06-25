شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأربعاء، 25 يونيو 2025 06:50 م
أعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري تشكيل جهاز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2025_2026 ، و ذلك عقب الاجتماع الذى عقده محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي مع أحمد سامى المدير الفنى بحضور إسماعيل محمد و محمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة و محمد عمر رئيس لجنة الكرة.
وجاء تشكيل الجهاز الذى تم أعتماده و المقدم من أحمد سامى على النحو التالى:
أحمد سامى مدير فني
احمد سعيد أوكا مدرب
صلاح أمين مدرب
حسن نصر مدرب حراس مرمي
حمد ايمن هلال محلل أداء
و من المقرر تحديد و اختيار المعد البدني و كذلك الجهاز الإداري والطبى لاحقا عقب تحديدهم و اختيارهم من قبل أحمد سامى المدير الفني.
وحدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء موعداً لانطلاق فترة الإعداد تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 - 2026، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.
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