شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يصلون مقر إقامة الفريق ببور فؤاد استعداداً للدخول في معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مقر إقامة الفريق ببورفؤاد، استعداداً للدخول في معسكر إعداد مغلق، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كل من :

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًأ فنيًا

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا

محمود جابر، مديرًا إداريا.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مرحلة الإعداد للموسم الجديد، اليوم الأربعاء، بأحد الأكاديميات الخاصة ببور فؤاد، تحت إشراف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

جدير بالذكر أن الكوكي والبالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس، وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين.



صلاح محسن وحسين فيصل



لاعب المصرى



باهر المحمدى



لاعب المصرى



محمود جاد