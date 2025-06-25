شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى نجم الزمالك يحصل على دبلومة الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد مجدى نجم غزل المحلة والزمالك السابق في الحصول على دبلومة الفيفا CIES الدولية، والتي تُعد من أهم الدورات التعليمية المرموقة في مجال الإدارة الرياضية.

وتنظم هذه الدبلومة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، بهدف إعداد كوادر إدارية متميزة وقادرة على تطوير الأداء المؤسسي داخل الأندية والاتحادات الرياضية.

ويشمل برنامج الدراسة في هذه الدبلومة مجالات متعددة مثل الحوكمة والإدارة الرياضية، التسويق والرعاية، القانون الرياضي، الإدارة المالية، وأيضًا التواصل والإعلام الرياضي، مما يعكس أهميتها الكبيرة في صقل مهارات الكوادر الرياضية.

وحصد مشروع فريق أحمد مجدي على المركز الرابع حيث يهدف هذا المشروع إلى إحياء دورة الألعاب المصرية من خلال تنظيم فعاليات ختام ونهائيات البطولات المحلية الكبرى، مثل كأس مصر وبطولات الجمهورية، في أجواء احتفالية، ستتضمن هذه الفعاليات فقرات وعروض غنائية ترويجية مميزة ومسابقات فنية وثقافية، بهدف جذب جمهور أكبر وتوسيع نطاق التغطية الإعلامية.

يرتكز المشروع على رؤية شاملة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية؛ وذلك يتحقق عبر عدة محاور، مثل: دعم الإتحادات الرياضية في نشر الألعاب المختلفة وتمكين المجتمعات المحلية وإبراز الإمكانات السياحية لمصر والترويج للمدن المصرية لبناء هويتها التجارية الفريدة، كما يسعى المشروع إلى تسليط الضوء على البنية التحتية الرياضية الحديثة وتحفيز الاستثمار فيها، وتقديم تجارب ثقافية وسياحية متنوعة تعكس التنوع الثقافي للمجتمع المصري.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى ترك إرث إيجابي للمدن وسكانها، وتعزيز القيم والأخلاق من خلال الرياضة.

ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع عوائد مادية مستدامة، مما يدعم مكانة مصر كوجهة رياضية وثقافية وسياحية متميزة.

ويضم فريق عمل المشروع كل من أحمد مجدي وعثمان المزعل ومحمد فؤاد ومحمد كساب ومصطفى شريف.



مشاركة أحمد مجدى فى دبلومة الفيفا (1)



مشاركة أحمد مجدى فى دبلومة الفيفا (2)



مشاركة أحمد مجدى فى دبلومة الفيفا (3)



مشاركة أحمد مجدى فى دبلومة الفيفا (4)



مشاركة أحمد مجدى فى دبلومة الفيفا (5)