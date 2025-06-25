شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى يعلن الرحيل عن سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجزائرى أحمد القندوسى صانع العاب فريق سيراميكا رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وجاء بيان القندوسى كالتالى: "كاين لحظات فالحياة ما تتنساش… وكاين أماكن ما تخرجش من القلب، حتى كي تغادرها اليوم نودّع سيراميكا كليوباترا… مكان ما كانش غير فريق، كان دار، وناسو كانوا عيلتي هاد الناس آمنوا بيا، فتحولي أبواب النادي، وذراعاتهم، وقلوبهم، واحتضنوني كيما واحد من أولادهم.

ومن هنا، من سيراميكا، رجعت نوقف على رجليا، رجعت نآمن بنفسي، ومن هاد الأرض، بدات أول خطوة رجعتني للطريق، ومنها للفريق الوطني، ولكل إنجاز فرّحني وفرّح الناس اللي حبّتني… كانوا هما البداية ربي شاهد بلي الفراق يوجّع، بصح قلبي عامر بالمحبة والامتنان…شكراً من قلبي للسيد محمد أبو العينين، وللأستاذ طارق أبو العينين،والكابتن معتز البطاوي والكابتن يوسف الشربيني والكابتن ايمن الرمادي والكابتن علي ماهر على كل لحظة ثقة، وكل نظرة دعم شكراً للطواقم الإدارية، الفنية، والطبية، ولكل عامل في النادي ساندني بكلمة طيبة ولا بنظرة تشجيع ولا دعالي وشكر خاص بزاف لزمايلي في الفريق، اللي كانوا إخواتي وعائلتي قبل ما يكونوا لاعبين وابدا لا انسي وقوفهم بجانبي وقت الشده وكانو السند الأول وشكر كبير بزاف لكل جماهير مصر، اللي دعمتني، شجعتني، وآمنت بيا… محبتكم ما كانتش مرتبطة بانتماء، حسّيت بيها فكل خطوة… ومحبتكم ما تتقدرش بثمن، ما ننساكمش… وتبقاو دايمًا معايا، وين ما مشيت، وين ما لعبت، و وين ما وقفت راني ماشي، بصح سايب قلبي هنا… الذكريات، الضحك، التعب، الأهداف، لمّة الأوضة، لحظات النصر، وحتى الدموع… كامل راهم محفورين في قلبي دعواتكم معايا في المشوار الجاي، وتبقى سيراميكا ديما في قلبي".





وكان أنضم أحمد القندوسى الى سيراميكا قادما من الاهلى على سبيل الاعارة فى الموسم قبل الماضى على أن أنتقل نهائى فى الانتقالات الشتوية الماضية وحاليا يرحل عن الفريق فى تجربة أحترافيه فى أحد أندية الخليج.