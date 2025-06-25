شكرا لقرائتكم خبر عن زد ينهي التعاقد مع ظهير أيسر منتخب سيراليون.. واللاعب ينضم الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى زد الاتفاق مع أومارا كيتا ظهير أيسر منتخب سيراليون للشباب، من أجل تدعيم صفوف ألفريق فى الموسم الجديد، وسد العجز فى الجبهة اليسرى بناء على رؤية الجهاز الفنى ومسئولى النادي.

ومن المقرر أن ينضم كيتا إلى زد خلال الأسبوع المقبل، على أن ينتظم فى التدريبات تحت قيادة محمد شوقى المدير ألفنى الجديد للفريق.

وبدأ فريق زد تدريباته الجماعية استعدادا للموسم الجديد من يوم الأحد الماضى ، حيث يخوض ألفريق تدريباته اليومية على ملعب دريم، من أجل التحضير بقوة للموسم الجديد.

على جانب آخر، استقر محمد سمير لاعب فريق زد على إعتزال كرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي، والانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد شوقي، بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق فى الموسم القادم.

ومن المقرر أن يتولى محمد سمير منصب المدرب المساعد فى جهاز محمد شوقى بنادى زد، بعد قرار اعتزال الكرة وتولى منصب جديد فى النادي.

وأنهى مسئولو نادى زد إجراءات التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت لمدة ثلاث مواسم لتدعيم صفوفه فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مودرن.

ونجح مسئولو نادى زد فى الحصول على توقيع أحمد عاطف بعد إقناعه بالانضمام للنادى بداية من الموسم المقبل، لحل أزمة العقم التهديفى التى لازمت ألفريق فى الموسم الماضي.

كما دخل مسئولو نادى زد فى مفأوضات جادة مع محمد شريف مهاجم الأهلى والخليج السعودى السابق، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، ولا تزال المفأوضات مستمرة بين الطرفين.

ولا يرتبط محمد شريف مع أى نادٍ فى الوقت الحإلى منذ نهاية عقده مع الخليج السعودي، ويناقش أكثر من عرض من أندية الدورى المصرى الممتاز فى الوقت الحالي.