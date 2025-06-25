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الامارات | أغرب طلب للاعب برازيلي من ميسي.. والأسطورة يُلبي بعيداً عن الكاميرات (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | أغرب طلب للاعب برازيلي من ميسي.. والأسطورة يُلبي بعيداً عن الكاميرات (فيديو) 1/2
  • الامارات | أغرب طلب للاعب برازيلي من ميسي.. والأسطورة يُلبي بعيداً عن الكاميرات (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتاد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء كل مباراة أن يطلب منه لاعبو الخصم تبادل القمصان معه، لكنه فوجئ خلال مباراة فريقه انتر ميامي الأميركي مع بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية التي انتهت بالتعادل (2-2)، بالتفاف عدد كبير من اللاعبين حوله لطلب تذكارات تخلد مباراتهم معه.

وكان الطلب الأكثر مفاجأة لميسي من أحد لاعبي بالميراس الذي استأذنه في الحصول على حذائه، فردّ ميسي مبتسماً أنه سيلبي ذلك لكن ليس أمام الكاميرات وإنما في غرفة تبديل الملابس لتجنب الحرج.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن ميسي لبّى كل طلبات لاعبي فريق بالميراس البرازيلي بعد المباراة التي شهدت تأهل الفريقين معاً إلى دور الـ16 من مونديال الأندية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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