الامارات | راشفورد أهم أهداف برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 يونيو 2025

يبدو برشلونة الإسباني مهتما بضم المهاجم الإنجليزي ماركورس راشفورد من مانشستر يونايتد، رغم توجهه لحسم التعاقد مع الجناح الدولي نيكو وليامس من منافسه المحلي أتلتيك بلباو في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب وسائل الإعلام.

وكان راشفورد من أهداف برشلونة ومدربه الألماني هانزي فليك خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه عجز عن اتمام الصفقة بسبب القيود المالية المرتبطة بعدم تجاوز سقف الرواتب.

وسيحاول النادي الكاتالوني الآن تحقيق رغبته بضم ابن الـ27 عاما الذي أمضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا من يونايتد إلى أستون فيلا لأنه بات خارج حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وعزز راشفورد ما يشاع عن إمكانية الدفاع عن ألوان بطل الدوري الإسباني بقوله في مقابلة على يوتيوب بثت السبت إنه يرغب باللعب بجانب النجم الشاب لامين جمال، مضيفا "لامين يقدم أعلى المستويات بعمر السابعة عشرة. لا أعتقد أننا رأينا شيئا مماثلا من قبل".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب باللعب مع جمال، أجاب راشفورد "بالطبع أود ذلك. الكل يريد أن يلعب مع الأفضل. آمل ذلك، سنرى ما سيحصل".

ووفق إذاعة "توك سبورت" البريطانية، يسير برشلونة نحو تحقيق رغبة راشفورد والدخول في مفاوضات مع يونايتد، مع عين أيضا عن الكولومبي لويس دياس المتوج مع ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الموسم المنصرم.

وسبق لفليك أن أشاد بدياس وراشفورد على حد سواء، معتبرا إياهما "لاعبين رائعين".

وقال المدرب الألماني الشهر الماضي "في العادة لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا من فريقي، لكن بالطبع فإن اللاعبين رائعان"، مضيفا "أنا معجب بهما وسنرى ماذا سيحصل، لكن بالطبع هما لاعبان رائعان".