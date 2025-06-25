الامارات | إدارة ريال مدريد تفاجئ مبابي قبل انطلاقة الموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن توجه إدارة ريال مدريد، لاتخاذ قرار مهم مع انطلاقة الموسم الجديد، يتعلق بالنجم الدولي الفرنسي ومهاجم "الفريق الملكي" الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت صحيفة "ماركا": "الريال سيقدم مفاجأة جميلة للنجم الفرنسي مبابي إذ سيكون الأقرب لارتداء القميص رقم 10، في خطوة تعكس مكانته الجديد، كنجم أول في المشروع الرياضي الطموح للفريق الملكي".

ويحظى الدولي الفرنسي مبابي، بدعمٍ واسع داخل أروقة ريال مدريد، رغم المنافسة من أسماء بارزة تألقت مع "الملكي" في السنوات الماضية، بحجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، إلا أن مبابي الذي خاض موسمه الأول مع الفريق، يرجح وفق الصحافة الإسبانية، أن يكون الأقرب في سباق القميص الأكثر رمزية.

ويعد الرقم 10 في ريال مدريد أكثر من مجرد رقم قميص يرتديه احد نجوم النادبي فحسب، بل يمثل أرث فني ومعنوي حمله عظماء اللعبة عبر أجيال النادي الملكي، خصوصاً أن اقتراب رحيل لوكا مودريتش الذي يحمل الرقم حالياً، وتوديعه بعد نهاية مشاركة "الميرينجي" في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا، فإن الفرصة تبدو مهيأة لبدء فصل جديد في تاريخ الرقم "10" الشهير داخل الفريق.