شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن المدرب.. قرارات حاسمة فى اجتماع مجلس الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد بعد قليل، مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة هامة لتطوير قطاع الكرة، وخاصة قطاع الناشئين، ومناقشة ملف الألعاب الجماعية بالنادى.

وعلم الخليج 365 أن الإجتماع لن يشهد التطرق إلى الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، المقررأن يتولى المهمة بالموسم الجديد، بل سيكون عن المدربين الجدد للألعاب الجماعية مثل السلة واليد، خاصة وأن النادى لن يعلن عن المدير الفنى للفريق إلا بعد قدومه إلى مصر وإتمام التعاقد معه.

كما ستشهد الجلسة قرارات تخص تغييرات في قطاع الناشئين بالنادى ، وطرح أسماء جديدة من أبناء الزمالك في القطاع وبعض الفرق.

واستقرالزمالك على تولى عصام عبد الحميد تدريب فريق السلة رجال بالموسم الجديد خلفا للأسبانى سيجورا، بينما فرض السرية على مدرب فريق الكرة و المقررأن يكون برتغالى الجنسية.