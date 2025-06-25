شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 – 6 – 2025 العديد من الاخبار المهمة أبرزها، وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة عائدة من أمريكا، واقتراب انتقال خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي من الانضمام إلى نادي زد، واستقرار الإسماعيلي على رحيل تامر مصطفى.

زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي

يضع مسئولو نادي زد الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن صفقة بيع مصطفى العش إلى القلعة الحمراء بشكل نهائي، بعد تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي.

سيراميكا ينتظر موقف الأهلى من محمد شكرى لتدعيم الجبهة اليسرى

ينتظر مسئولو نادى سيراميكا موقف النادى الأهلى بعد عودته من كأس العالم للأندية، من التعاقد مع محمد شكرى ظهير أيسر الفريق من عدمه استعدادا لتعويضه حال الرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية.

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم للأندية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، عائدة من أمريكا، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

قلّة العروض تقرب عبد الله السعيد من التجديد للزمالك

اقترب عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والذى ينتهى عقده مع ناديه، من التجديد، في ظل المفاوضات التي دخل فيها مسئولو الأبيض مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

زيادة فرص رحيل الشحات وأفشة عن الأهلي فى الصيف.. اعرف التفاصيل

ارتفعت أسهم رحيل الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات لاعبي الأهلي في مغادرة قلعة الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم الحاجة إلى جهودهما في الموسم المقبل، لاسيما مع تراجع مستواهما بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

الإسماعيلى يستقر على رحيل تامر مصطفى والتعاقد مع مدرب جديد

استقر مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، على توجيه الشكر لتامر مصطفى المدير الفني للدراويش والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق في الموسم الماضى.

محمد شريف يعود لحسابات الأهلي لتدعيم هجومه في الموسم الجديد

عاد محمد شريف لاعب الأهلي والخليج السعودي السابق إلى دائرة اهتمامات مسئولي القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، في ظل حاجة النادي للتعاقد مع مهاجم محلي بخلاف الثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار.