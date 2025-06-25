شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يتدرب في التتش قبل حسم مصيره مع الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خاض أحمد عبد القادر لاعب الأهلي والعائد من الإعارة إلى ناي قطر القطري، تدريبات منفرداة داخل ملعب مختار التتش بفرع النادي الأهلي في الجزيرة، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد مع الفريق الأحمر.

ولم يحسم الأهلي موقف عبد القادر من الانضمام لقائمة الموسم الجديد أو الرحيل لأيا من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القادمة.

ونشر عبد القادر فيديو عبر خاصية "ستوري" انستجرام خلال أداء تدريبات بدنية مع أحد المدربين الخاصيين ، من أجل تجهيز نفسه لخوض منافسات الموسم الجديد.









ويعقد مسئولو النادي الأهلي ، جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لإداء الفريق في البطولة العالمية خاصة وإنها كانت أول إرتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.