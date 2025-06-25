شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ليبية لـ"دونجا" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من الرحيل عن الفريق في ظل العروض التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رغبة النادى في تسويق اللاعب.

وتلقى اللاعب عروضا للرحيل إلى الدورى الليبى عن طريق الوكلاء، على أن يتم التفاوض مع النادى خلال الفترة الجارية.

وكثف مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم لتسويق نبيل عماد دونجا لاعب الفريق للرحيل عن الفريق، سواء بيع أو إعارة، فى الوقت الذى يقوم فيه اللاعب بتسويق نفسه بالفعل عن طريق وكيل لاعبين.

وكان دونجا طلب من أحد وكلاء اللاعبين البحث عن عرض للرحيل عن الأبيض الفترة المقبلة، حيث ينتهى عقده مع الزمالك الموسم المقبل، ولم تسع إدارة النادى أو لجنة التخطيط لعقد أي جلسة مع اللاعب للاتفاق على التجديد للفريق مبكرا، مثلما حدث خلال الأيام الماضية مع غيره من اللاعبين.