شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف أم أسامة فيصل .. من مهاجم الأهلي الجديد فى ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

يهتم مسئولو النادي الأهلي بالتعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، لاسيما وأن النادي يرغب في ضم مهاجم ثالث بخلاف وسام أبو علي ونيتش جراديشار.

من هي أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم الأهلي؟

يوجد أكثر من لاعب مرشح لتدعيم هجوم الأهلي أبرزهم الثلاثي أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي السابق وعمرو ناصر مهاجم فاركو.

من الأقرب من الثلاثي لتدعيم هجوم الأهلي؟

يعد الثنائي فيصل وشريف هما الأقرب لضم أحدهما في الصيف الجاري وتدعيم صفوفه، ويتفاوض مع البنك الأهلي لضم فيصل كما عاد شريف للصورة من جديد.

ومن المرجح أن ينضم للأهلي بين فيصل وشريف؟

يرجح مسئولي النادي الأهلي كفة أسامة فيصل عن شريف بسبب عامل السن والاستفادة منه لفترة طويلة، بخلاف أنه يملك إمكانيات فنية عالية.

ما الموقف حال فضل ضم فيصل؟

سيتجه الأهلي نحو استعادة محمد شريف، ولن يواجه أزمة في ظل رفض اللاعب كل العروض المقدمة له انتظارا لمعرفة موقف الأهلي من استعادته، وحال رغب النادي في استعادته فلن يواجه صغوبة في حسم الصفقة.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لإداء الفريق في البطولة العالمية خاصة وإنها كانت أول إرتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.