شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، عائدة من أمريكا، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي لمنح اللاعبين الراحة الكافية قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، والبدء في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لإداء الفريق في البطولة العالمية خاصة وإنها كانت أول إرتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.