شكرا لقرائتكم خبر عن زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو نادي زد الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن صفقة بيع مصطفى العش إلى القلعة الحمراء بشكل نهائي، بعد تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي.

وكان مسئولو نادي زد قد اتفقوا على شراء خالد عبد الفتاح من الأهلي ضمن صفقة بيع مصطفى العش إلى القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع زد على ضم العش نظير مبلغ قرابة 70 مليون جنيه، على أن يتم خصم قيمة صفقة خالد عبد الفتاح من سعر صفقة بيع العش إلى النادي الأهلي.

وكان ”الخليج 365” قد أكد أن مسئولي نادي زد يخططون للتعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن صفقة تعاقد مسئولي القلعة الحمراء مع مصطفى العش مدافع زد على سبيل البيع النهائي بعد نهاية مدة إعارته بنهاية المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويترقب مسئولو نادي زد عودة بعثة الأهلي من أمريكا، من أجل حسم التفاوض على الأسماء المطلوبة ضمن صفقة بيع مصطفى العش مدافع الفريق إلى النادي الأهلي في الصيف الجاري بشكل نهائي، حيث يوجد أكثر من اسم مرشح في الانتقال من الأهلي إلى زد مثل خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو.