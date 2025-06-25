شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينتظر موقف الأهلى من محمد شكرى لتدعيم الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى سيراميكا موقف النادى الأهلى بعد عودته من كأس العالم للأندية، من التعاقد مع محمد شكرى ظهير أيسر الفريق من عدمه استعدادا لتعويضه حال الرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادى الأهلى أنهى كل الاتفاق مع سيراميكا على ضم محمد شكرى بشكل نهائي قبل أن تتوقف الصفقة لسفر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ودعها من دور المجموعات.

ونجح فريق سيراميكا في الحصول على توقيع الكاميرونى جوناثان بعد انتهاء عقده مع مودرن سبورت، تحسبا لرحيل محمد شكرى إلى الأهلى، ليكون بجانب الثنائى حسين السيد وعبد الرحمن بودى اللذين يشغلان نفس المركز.

من جانب آخر، طلب على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، تقريرا عن كل العائدين من الإعارة إلى الفريق لحسم موقفهم سواء بالاستمرار داخل الفريق أو إعارتهم مجددا لبعض الأندية التى طلبتهم.

ويمتلك فريق سيراميكا العديد من اللاعبين المميزين العائدين من الإعارة، يأتى فى مقدمتهم النيجيرى صديق أوجولا العائد من فريق بيراميدز بعدما رفض الفريق السماوى عدم تفعيل بند الشراء ليعود مجددا للفريق، بالإضافة إلى فيفور أكيم العائد من إعارة فى الجونة، وجبريل شيكودى العائد من إعارة فى بتروجت، وصامويل أمادى ومحمد كناريا العائدين من إعارة من سموحة، ومحمد سامى العائد من إعارة من حرس الحدود وعلاء شعبان ومحمد أبو العميم من ديروط.

ورحل عن سيراميكا كل من: محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكا وعبد الله مجدى "إلى بيراميدز"، أحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ "إلى الأهلى".