شكرا لقرائتكم خبر عن ‏النادي المصري يقرر تشكيل لجنة لتطوير منشآته والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي المصري، في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير منشآته بفروعه المختلفة.

وتضم اللجنة كل من المهندس عماد البرشة، أبو العزايم سلامة، محمد الفقي أعضاء مجلس إدارة النادي، ومن الخبرات الخارجية ضمت اللجنة الأستاذ عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة السابق ببورسعيد والمهندس إيهاب سليمان، حسام عمـر والمهندس علي جبر، والمهندس إسلام فلية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيـ ام القليلة القادمة اجتماعاتها وذلك لوضع التصورات الخاصة بتطوير منشآت

النادي بعد إعداد التقارير المتكاملة عن تلك المنشآت.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مرحلة الإعداد للموسم الجديد، اليوم الأربعاء، بأحد الأكاديميات الخاصة ببور فؤاد، تحت إشراف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للفريق.