شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة فرص رحيل الشحات وأفشة عن الأهلي فى الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم رحيل الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات لاعبي الأهلي في مغادرة قلعة الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم الحاجة إلى جهودهما في الموسم المقبل، لاسيما مع تراجع مستواهما بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

أداء مهزوز في مونديال الأندية يضع أفشة والشحات خارج حسابات الأهلي

وابتعد الثنائي أفشة والشحات عن المشاركة الأساسية مع الأهلي، في ظل التدعيمات التي تمت في الفترة الأخيرة، حيث ينافس الشحات في مركزه كلا من أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، بينما ينافس أفشة في مركزه كلا من إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج ومروان عطية وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا.

وظهر الثنائي بشكل مهزوز خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، ولم يقدما المستوى المأمول منهما، وهو ما يجعل فرص بقائهما داخل القلعة الحمراء في الفترة القادمة صعبة.

اجتماع مرتقب بين الأهلي وريبيرو لتقييم المشاركة في كأس العالم للأندية

ويعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لإداء الفريق في البطولة العالمية خاصة وإنها كانت أول إرتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.