برشلونة يعود إلى ملعب كامب نو في 10 آب/أغسطس

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : أعلن نادي برشلونة الإسباني عودته إلى ملعبه التاريخي كامب نو في 10 آب/أغسطس 2025، في إعادة افتتاح جزئي للملعب من خلال مسابقة كأس جوان غامبر التحضيرية للموسم.

ُتمثّل هذه العودة لحظة تاريخية للنادي وجماهيره، فبعد أكثر من عامين من أعمال الترميم الكبرى والانتقال الموقت إلى ملعب مونتجويك الأولمبي، سيعود برشلونة ليعيش إثارة كرة القدم في معقله الأسطوري.

وستتم العودة بالتزامن مع استمرار أعمال البناء في ارجاء مختلفة من الملعب. وتشمل الأعمال المتبقية استكمال الطبقة الثالثة الجديدة في المدرجات، ومنصة كبار الشخصيات، وتركيب السقف، واللمسات الأخيرة على مختلف المساحات الداخلية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالملعب.

و يتوقع ان يخوض بطل إسبانيا مبارياته البيتية مطلع الموسم الذي ينطلق في 17 اب/اغسطس، بسعة لا تتجاوز 50 أو 60 ألف متفرج، علما بأن السعة الكاملة بعد تجديد الملعب تقدر بـ105 الف متفرج.