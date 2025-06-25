شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عصام عبد الحميد مديرا فنيا لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على تولى عصام عبد الحميد مديرا فنيا لفريق كرة السلة في الموسم الجديد بعد انتهاء عقد الإسبانى سيجورا مع الأبيض.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن المدرب الجديد بعد الجلسة المقرر عقدها اليوم لمجلس الإدارة لمناقشة الملفات الهامة ومنها الفرق الجماعية وقطاع الناشئين وملف كرة القدم.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع أحمد مرعى لتولى تدريب الفريق والعودة لميت عقبة مرة أخرى، إلا أنه تولى تدريب سبورتنج، كما دخل الزمالك في مفاوضات مع رامى جنيدى أيضا إلا أنه تولى تدريب الجزيرة.

يذكر أن عصام عبد الحميد سبق له تولى تدريب سلة الزمالك مواسم 2013/2014، و2014/2015، والفترة من 2017 حتى 2020.

ونجح عبد الحميد فى قيادة الزمالك للعودة إلى البطولات مرة أخرى موسم 2019، بعد غياب دام 13 عاما، والذى حصد لقب دورى السوبر، بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة من best of 5.