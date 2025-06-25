شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز لائحة خاصة لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادى الأهلى لائحة خاصة فى دورى أبطال أفريقيا من أجل استعادة اللقب، بعد الخروج من نصف نهائى البطولة العام الماضى أمام صن دوانز الجنوب أفريقى، والذى حصل على لقبه فريق بيراميدز.

ويسعى مسئولو الأهلى إلى تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الجديد من أجل حجز مكان فى كأس العالم للأندية 2029 المقبلة، والتى ضمن بيراميدز المشاركة فيه بعد التتويج بدورى الأبطال هذا الموسم.

ويعقد مسئولو النادى الأهلى، جلسة خاصة مع الأسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته فى عدة أمور خاصة بالفريق يأتى فى مقدمتها نتائج المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً فى أمريكا والتى ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبى أمام إنتر ميامى الأمريكى والخسارة من بالميراس البرازيلى بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالى.

ويتطلع مسئولو النادى إلى الوقوف على رؤية المدرب الإسبانى لإداء الفريق فى البطولة العالمية خاصة وإنها كانت أول ارتباط رسمى للمدرب مع الأهلى بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.