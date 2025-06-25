شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن أجانب تحت السن بعد اكتمال قائمة المحترفين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادى الأهلى عمليات البحث عن مواهب أفريقية تحت السن من أجل التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

يأتى تفكير مسئولي الأهلى في الاستعانة بالمواهب الأجنبية تحت السن، نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن بتواجد الثنائى المغربى أشرف دارى وأشرف بن شرقى والتونسى محمد على بن رمضان والسلوفينى جراديشار والمالى أليو ديانج.

ويركز مسئولو الأهلى على مراكز المهاجم والمدافع والظهير الأيسر في الاختيارات من أجل تدعيم هذه المراكز بلاعبين أفارقة قادرين على صنع الفارق مع الفريق، بالإضافة إلى استثمارهم في المستقبل وبيعهم.

وانتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.