شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر إلى أيمن الرمادى فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يوجه مسئولو نادى الزمالك الشكر إلى أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق، خلال اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده اليوم، وذلك بعد انتهاء تعاقد الرمادى مع الفريق، بنهاية بطولة كأس مصر، والتى توج بها الأبيض على حساب بيراميدز.

ومن المقرر أن يتم إعلان الشكر للرمادى خلال اجتماع مجلس إدارة النادى المقرر عقده عصر اليوم بمقر النادى بميت عقبة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، منها تطوير قطاع الكرة، وقطاع الناشئين بالإضافة إلى الفرق الجماعية بالنادى.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الإدارة عن أبرز القرارات التى سيتم اتخاذها فى اجتماع اليوم فور انتهاء الاجتماع مباشرة، والتى سيكون منها توجيه الشكر للرمادى.

ويستعد مسئولو نادى الزمالك، لصرف مليون جنيه إلى أيمن الرمادى المدير الفنى السابق للفريق، مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر التى توج بها الفريق مع الرمادى.

وتبلغ مكافأة الرمادى مليون جنيه للتتويج ببطولة كأس مصر، وفقا لتفاصيل عقد المدير الفنى مع الزمالك بأن يتقاضى الرمادى 500 ألف جنيه شهريا، بعد أن كان بداية الاتفاق مليون جنيه، إلا أنه وافق على تخفيض قيمة عقده وحصل عليها بالفعل، كما يحصل على 2 مليون حال التتويج بالدورى، بالإضافة إلى مليون جنيه للتتويج بكأس مصر.