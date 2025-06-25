شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفى لتقديم المدرب الإسبانى خافيير باسكوال مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى الأول لكرة اليد للرجال، بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية، وخالد فتحى رئيس الاتحاد، ولفيف من قيادات الوزارة والاتحاد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته خلال المؤتمر، أن التعاقد مع خافيير باسكوال يأتى ضمن رؤية الدولة لتطوير المنظومة الرياضية، لا سيما فى الألعاب الجماعية التى حققت نجاحات كبرى في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن كرة اليد المصرية باتت من القوى الكبرى عالميًا، وتستحق جهازًا فنيًا على أعلى مستوى.

وقال الوزير: "نتطلع من خلال التعاقد مع مدير فني كبير بحجم باسكوال إلى تحقيق طموحات الجماهير المصرية، وبلوغ منصات التتويج العالمية، خاصة في بطولة العالم المقبلة وأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

ويعد خافيير باسكوال أحد أبرز المدربين فى تاريخ كرة اليد الأوروبية، وسبق له تحقيق بطولات كبرى مع أندية ومنتخبات عريقة، ما يجعله إضافة قوية لمسيرة كرة اليد المصرية.