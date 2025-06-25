باسكوال المدير الفنى لمنتخب اليد: طموحاتى مع الفراعنة بلا حدود

وأشار باسكوال خلال المؤتمر الصحفى فى مجمع المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة لتقديمه، إلى طموحاته الكبيرة مع الفراعنة ورغبته فى تحقيق بطولات وانتصارات مدوية مع الفراعنة.

أضاف المدير الفني الجديد لمنتخب اليد، أنه وجد كل تعاون وتفاهم من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وأن أكثر ما لفت نظره الطموحات الموازية والرغبة فى تحقيق هدف كبير من خلال تواصله مع رئيس الاتحاد خالد فتحى، وأوضح أن المنتخب المصرى يضم كوكبة من اللاعبين المميزين وأسماء رنانه، واختتم برغبته أن يكلل مشواره بالنجاح.

يعد باسكوال واحدا من أهم مدربى العالم فى كرة اليد، وسبق لـه، تولى تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات الدورى الإسبانى 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دورى أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

وتولى مؤخرا باسكوال تدريب فيزبريم العملاق المجرى وحقق معه العديد من النجاحات فى ظل قدراته التدريبية المميزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى حضره دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومجلس ادارة اتحاد اليد وكوكبة من نجوم كرة اليد.