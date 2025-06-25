شكرا لقرائتكم خبر عن فرناندو باربيتو ينضم لجهاز باسكوال المدير الفني الجديد لمنتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإسبانى خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب كرة اليد عن انضمام فرناندو باربيتو المدير الفني السابق للزمالك لجهاز المنتخب الجديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.

ورحل باربيتو عن الزمالك عقب خسارة السوبر الأفريقي بالموسم المنقضي، لينضم أخيرا لجهاز منتخب مصر.

وحضر المؤتمر كلا من، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة وكلا من مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي، والدكتور كمال درويش.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.