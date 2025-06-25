اخبار الرياضه

فرناندو باربيتو ينضم لجهاز باسكوال المدير الفني الجديد لمنتخب اليد

0 نشر
0 تبليغ

فرناندو باربيتو ينضم لجهاز باسكوال المدير الفني الجديد لمنتخب اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن فرناندو باربيتو ينضم لجهاز باسكوال المدير الفني الجديد لمنتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 25 يونيو 2025 10:09 ص

كشف الإسبانى خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب كرة اليد عن انضمام فرناندو باربيتو المدير الفني السابق للزمالك لجهاز المنتخب الجديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.

ورحل باربيتو عن الزمالك عقب خسارة السوبر الأفريقي بالموسم المنقضي، لينضم أخيرا لجهاز منتخب مصر.

وحضر المؤتمر كلا من، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و وكلا من مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي، والدكتور كمال درويش.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا