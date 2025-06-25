شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات مصرية فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة عظماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأربعاء، 25 يونيو 2025 09:47 ص
أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من در المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورنتو الكندية خلال الفترة بين 23 الى 27 يونيو الجارى.
وجاءت نتائج المصريين في الجولة الثانية كالتالى..
فوز كريم عبد الجواد على محمد الشوربجي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-10, 9-11, 11-3.
فوز نوران جوهر على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-2, 11-4.
فوز مصطفى عسل على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-6, 11-4.
فوز فيروز أبو الخير على الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-11, 11-9, 11-7.
هزيمة يوسف سليمان أمام الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 11-5, 11-9.
وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:
مجموعتا الرجال..
ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.
ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.
مجموعتا السيدات..
ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.
ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.
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