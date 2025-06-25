شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الأجانب أزمة في الزمالك .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يواجه نادى الزمالك أزمة خلال الأيام الجارية، بسبب اللاعبين الأجانب في الفريق، حيث يرغب النادى في تسويق اللاعبين والبحث عن عروض لرحيلهم عن الأبيض على سبيل الإعارة لإفساح مكان للاعبين أخرين ممن سيتم التعاقد معهم في الصيف.

وتكمن الأزمة في تمسك كل لاعب من أجانب الأبيض بالاستمرار بين صفوف الفريق ورفض الخروج للإعارة ، وحال الموافقة على الرحيل سيكون نهائي بالحصول على قيمة العقد كاملة، فى الوقت الذى يرتبط كل لاعب بعقد مستمر مع الفريق عدا حمزة المثلوثى الذى تم الاستقرار على عدم تجديد عقده مع الزمالك بسبب التأهيل من الإصابة بالصليبى.

ويسعى الزمالك لتسويق كل من التونسى أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، والمغربى صلاح الدين مصدق، في الوقت الذى رفض فيه اللاعبون عروض الفترة الأخيرة للرحيل عن الأبيض، ومنهم صلاح مصدق الذى رفض الانتقال للوداد المغربى على سبيل الإعارة وتمسك بالتواجد بميت عقبة.

ومن المنتظر أن يقوم جون إدوارد المدير الرياضى للفريق بمواصلة الجلسات مع مجلس الإدارة للوصول إلى حل بشأن موقف الأجانب ، سواء بالانتظار لقدوم المدرب الجديد، أو اتخاذ قرار بشأنهم.