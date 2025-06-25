اخبار الرياضه

الهزيمة بثلاثية و100 ألف جنيه عقوبة اقتحام الجماهير في الموسم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

الهزيمة بثلاثية و100 ألف جنيه عقوبة اقتحام الجماهير في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الهزيمة بثلاثية و100 ألف جنيه عقوبة اقتحام الجماهير في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مجموعة من العقوبات الصارمة التي ستطبق على الأندية والجماهير في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها.


وتضمنت القائمة الجديدة، التي حصل الخليج 365 على بعض تفاصيلها، مجموعة من الإجراءات المشددة التي تشمل غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى عقوبات رياضية قد تصل إلى خسارة الفرق ونقل المباريات.


وفي حال قيام الجماهير باقتحام ملعب المباراة (سواء كانت المباراة بجمهور أو بدون جمهور أو بجمهور فريق واحد)، فإن الفريق المعني سيخسر المباراة 3-0 + 100,000 جنيه مصري.


ونصت العقوبات أيضا أنه إذا قامت الجماهير بإتلاف الاستاد، فستكون العقوبة "لفت نظر + 100,000 جنيه مصري + تكلفة الإصلاح التي يدفعها النادي المتسبب في الإتلاف"، واستقرت الرابطة على أنه في حال التكرار، سيتم معاقبة النادي بإقامة مباراة بدون جمهور بالإضافة إلى غرامة قدرها 200,000 جنيه مصري.


يأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لضمان بيئة آمنة ونظيفة للمنافسات ، والقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الكرة المصرية وتعيق تطورها. ومن المتوقع أن تسهم هذه العقوبات في ردع المخالفين وتعزيز الانضباط بين الجماهير والأندية على حد سواء.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا