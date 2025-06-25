شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجماع طارئ لمجلس الزمالك لحسم عدد الملفات المهمة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم الأربعاء، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعاً مهماً، في مقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، حيث سيشهد الاجتماع مناقشة ملفات الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين، بجانب ملف الألعاب الجماعية في الزمالك، وبعض الأمور الإدارية المختلفة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الإدارة عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في اجتماع اليوم فور انتهاء الاجتماع مباشرة، حيث أعلن النادي بالأمس عن الاجتماع وسط ترقب كبير.

في سياق متصل، حصر مسئولو نادى الزمالك الاختيار فى ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق الكروى الأول، خلفًا لأيمن الرمادى، فى مدرستين وهما البرتغالية والإسبانية، من أجل اتمام التعاقد معه فى المرحلة الحالية.

ويفضل الزمالك التعاقد مع مدير فنى أجنبى برتغالى أو اسبانى، على أن تكون الأولوية لمدرب لم يسبق له العمل فى مصر، إلا إذا وجد مديرًا فنيًا حظى بترحيب داخل القلعة البيضاء رغم أنه سبق له العمل فى مصر.

وترددت فى الساعات الماضية أسم البرتغالى نونو ألميدا لتولي قيادة فريق الزمالك، لاسيما وأن المدرب سبق له العمل فى مصر مساعدًا مع فيريرا فى الزمالك، ومديرًا فنيًا لفاركو، إلا أن مسئولى الزمالك لم يحسموا الأمر بشكل رسمى حتى اللحظة الحالية.

وكان مصدر مسئول بنادي الزمالك، كشف حقيقة الدخول في مفاوضات مع الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني لنادي شبيبة القبائل الجزائري، من أجل تولي قيادة الفريق الكروي.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن زينباور ليس المدير الفني القادم لفريق الزمالك، كما أكد عدم التفاوض مع البرتغالي باولو بينتو المدير الفني السابق لعدد من المنتخبات "البرتغال وكوريا الجنوبية والإمارات".