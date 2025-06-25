شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين مرعى يعود لحسابات الأهلى لتدعيم الدفاع فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

عاد ياسين مرعي مدافع فاركو لترشيحات مسئولي النادي الأهلى من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وجود رغبة لدى مسئولي القلعة الحمراء في ضم مدافع جديد خلال الميركاتو الحالي وعدم الاكتفاء بضم أحمد رمضان بيكهام لاعب سموحة، والمنضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل دفع مبلغ مالي محدد.

ويعاني الأهلي من مشاكل دفاعية، ويرغب في ضم مدافع جديدة رغم امتلاكه 4 مدافعين وهم ياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وبيكهام، وقد يتم حسم صفقة ياسين مرعي حال موافقة الجهاز الفني، والتوصل إلى اتفاق مالي مع نادي فاركو على بعض الأمور المالية.

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انتعشت خزينة النادى الأهلى بمبلغ 585 مليون جنيه مصرى نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم خروجه من دور المجموعات.

وحصد الأهلى 9.55 مليون دولار نظير المشاركة فى كأس العالم للأندية، وتمكن من الحصول على 2 مليون دولار نظير التعادل مع إنتر ميامى وبورتو البرتغالى بواقع مليون دولار فى كل مباراة ليكون إجمالى قيمة مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 11.55 مليون دولار من فيفا، ما يعادل 585 مليون جنيه مصرى.

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

أهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.