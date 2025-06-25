شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسلم الرمادى مكافأة كأس مصر الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو نادى الزمالك ، لصرف مليون جنيه إلى أيمن الرمادى المدير الفني السابق للفريق، مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر التي توج بها الفريق مع الرمادى.

وتبلغ مكافأة الرمادى مليون جنيه للتتويج بـ بطولة كأس مصر، وفقا لتفاصيل عقد المدير الفنى مع الزمالك بأن يتقاضى الرمادى 500 الف جنيه شهريا، بعد أن كان بداية الاتفاق مليون جنيه ، إلا أنه وافق على تخفيض قيمة عقده وحصل عليها بالفعل، كما يحصل على 2 مليون حال التتويج بالدورى، بالإضافة إلى مليون جنيه للتتويج بكأس مصر.

ومن المقرر أن يتم صرف مكافأة الرمادى خلال الأسبوع الجارى، لإنهاء هذا الملف، والاستعداد للموسم الجديد بعد الإعلان عن المدرب القادم المقرر أن يتولى المهمة خلفا للرمادى.

وطلب مجلس إدارة الزمالك سرعة الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد، المقرر أن يتولى المهمة خلفا لأيمن الرمادى ، وتقديم ملف بالسيرة الذاتية والمقابل المالى المطلوب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضى للفريق.

ويسعى الزمالك لاتخاذ القرار النهائي وإنهاء ملف المدير الفنى فى أسرع وقت استعدادا للموسم الجديد.

