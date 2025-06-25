شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يودع نجوم الأهلى فى أمريكا بعد انتهاء رحلته بالقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

ودع المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي زملائه في صفوف الفريق الأحمر بعد انتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في أمريكا، بعد انتهاء مدة الإعارة من نادي سوتشي الروسي، والتي تنتهي بمجرد انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في مونديال الأندية.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المغربى 2 مليون دولار، وشارك يحيى عطية الله مع الأهلى في 22 مباراة، سجل هدفا وصنع 3 أهداف، وتوج مع المارد الأحمر بالدوري المصري وكأس السوبر المصري في حين توج بدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة أثناء لعبه للوداد المغربى.

وانتقل عطية الله إلى الأهلي الصيف الماضي من سوتشي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشرائه مقابل مليون و500 ألف يورو ورفض المارد الأحمر حتى الآن تفعيل بند الشراء. وشارك يحيى عطية الله فى مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى للمرة الأولى بعد غياب طويل بسبب الاصابة وظهر النجم المغربى بشكل مميز فى الجبهة اليسرى، رغم خسارة المارد الأحمر بهدفين دون رد، لكنه لم يشارك فى مباراتى انتر ميامى وبورتو البرتغالى.

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انتعشت خزينة النادى الأهلى بمبلغ 585 مليون جنيه مصرى نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم خروجه من دور المجموعات.

وحصد الأهلى 9.55 مليون دولار نظير المشاركة فى كأس العالم للأندية، وتمكن من الحصول على 2 مليون دولار نظير التعادل مع إنتر ميامى وبورتو البرتغالى بواقع مليون دولار فى كل مباراة ليكون إجمالى قيمة مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 11.55 مليون دولار من فيفا، ما يعادل 585 مليون جنيه مصرى.

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

أهدر الأهلي انتصارا تاريخيا أمام بورتو البرتغالى في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد سلسلة من الفرص المهدرة، واختتم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل أمام بورتو بأربعة أهداف لكل منهما.

وتقدم الأهلي في أربع مناسبات قبل أن يدرك بورتو التعادل في كل منها، وأنهى الأهلي دور المجموعات بنقطتين في المركز الرابع بعد تعادلين ضد كل من إنتر ميامي وبورتو بالإضافة للخسارة أمام بالميراس، وسجل وسام أبو علي ثلاثة أهداف "هاتريك" بجانب هدف رائع من محمد بن رمضان.