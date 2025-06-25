شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يقدم باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب في مؤتمر صحفي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي السادسة مساء اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفيا لتقديم الإسبانى خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب كرة اليد باستاد القاهرة .

ووصل خافيير مساء أمس ، الثلاثاء، إلى القاهرة، بعدما أنهي اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اتفاقه معه لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحى.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.