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اليد يقدم باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب في مؤتمر صحفي اليوم

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اليد يقدم باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب في مؤتمر صحفي اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 25 يونيو 2025 06:00 ص

يعقد اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي السادسة مساء اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفيا لتقديم الإسبانى خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب كرة اليد  باستاد القاهرة .

ووصل  خافيير مساء أمس ، الثلاثاء، إلى القاهرة، بعدما أنهي اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اتفاقه معه لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحى.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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