مونديال الأندية: كوفاتش يتوقع فوز الفريق القادر على التأقلم مع الظروف المناخية

الرياص - اسماء السيد - سينسيناتي (الولايات المتحدة) : توقّع الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء، أن الفريق الذي سيفوز بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم هو القادر على التأقلم بشكل أفضل مع موجة الحر الصيفية في الولايات المتحدة.

ويلعب دورتموند الأربعاء مع أولسان الكوري الجنوبي على ملعب تي كيو أل في سينسيناتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، آملا بالتأهل إلى ثمن النهائي.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في سينسيناتي إلى 34 درجة مئوية.

وقال كوفاتش للصحافيين "أعتقد أن هذه المسابقة لن تُحسم من قبل الفريق الأفضل، بل من قبل الفريق الذي يمكنه التأقلم مع هذه الظروف المناخية، وهو على الأرجح من سيفوز المسابقة".

وكان دورتموند تفوّق على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 4 3 على الملعب عينه السبت، في مباراة شهدت لجوء البدلاء إلى غرفة الملابس للاختباء من الشمس في الشوط الأول، ثم إلى الجلوس تحت المظلات قرب الملعب في الشوط الثاني.

وتابع كوفاتش "لاعبونا يحظون بعناية جيدة من قبل الأطباء والجهاز الطبي. اتخذنا التدابير اللازمة ونحاول القيام بكل ما يلزم لاتخاذ القرارات الصحيحة والاعتناء بلاعبينا".

وأردف "لدينا مناشف شديدة البرودة نضعها في ثلاجات. كما يحتاج اللاعبون لتبريد أرجلهم وأقدامهم بالماء البارد والثلج. خلال المباراة الأخيرة، شاهد بعض اللاعبين الشوط الأول من غرفة الملابس، ولم نرغب في جلوسهم على دكة البدلاء تحت أشعة الشمس المباشرة، بل أردنا إبقاءهم في الظل".

وأشار كوفاتش أيضا إلى أنه لا يريد أن يتعرّض اللاعبون للبرودة الشديدة "نحاول تقليل شدة التكييف والمراوح، لأن الانتقال المتكرر بين الحرارة والبرودة أمر خطير جدا".

كما أوضح أن الجناح الإنكليزي جايمي غيتنز الذي ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال إلى تشلسي، لن يشارك أمام أولسان بسبب المرض.