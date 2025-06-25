شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الزمالك يعقد اجتماعا عصر اليوم.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً مهماً عصر اليوم الأربعاء في مقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وسيشهد الاجتماع مناقشة ملفات الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين، بجانب ملف الألعاب الجماعية في الزمالك، وبعض الأمور الإدارية المختلفة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الإدارة عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في اجتماع الغد فور انتهاء الاجتماع مباشرة.

في سياق متصل، حصر مسئولو نادى الزمالك الاختيار فى ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق الكروى الأول، خلفًا لأيمن الرمادى، فى مدرستين وهما البرتغالية والإسبانية، من أجل إتمام التعاقد معه فى المرحلة الحالية.

ويفضل الزمالك التعاقد مع مدير فنى أجنبى برتغالى أو إسبانى، على أن تكون الأولوية لمدرب لم يسبق له العمل فى مصر، إلا إذا وجد مديرًا فنيًا حظى بترحيب داخل القلعة البيضاء رغم أنه سبق له العمل فى مصر.

وترددت فى الساعات الماضية اسم البرتغالى نونو ألميدا لتولي قيادة فريق الزمالك، لاسيما وأن المدرب سبق له العمل فى مصر مساعدًا مع فيريرا فى الزمالك، ومديرًا فنيًا لفاركو، إلا أن مسئولى الزمالك لم يحسموا الأمر بشكل رسمى حتى اللحظة الحالية.